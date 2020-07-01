Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Pesto soslu spagetti

Pesto Soslu Spagetti

Pesto sosunun lezzet verdiği spaghetti tarifini denemelisiniz...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Spagettiyi derin bir tencereye alıp tuz eklediğiniz bol suda üzerinde yazan süre kadar haşlayın.

  • 2

    Derin bir tavada zeytinyağını ısıtın ve sarmısakları bütün olarak ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Domateslerin üzerine 1-2 çizik atıp tavaya ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin.

  • 3

    Pişen spagettiyi süzüp pesto sos ile harmanlayın. Servis tabaklarına alıp üzerine sotelenmiş domates ekleyin. Üzerine rendelenmiş parmesan serpiştirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kavun Dolması Tarifi
KOLAY

Kavun Dolması Tarifi

Arpacık Soğanlı Et
KOLAY 15 DAKİKA

Arpacık Soğanlı Et

Fırında Tatlı Patates
ORTA

Fırında Tatlı Patates

Yumurtalı Makarna Carbonara
ORTA 15 DAKİKA

Yumurtalı Makarna (Carbonara)