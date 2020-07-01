Pesto Soslu Spagetti
Pesto sosunun lezzet verdiği spaghetti tarifini denemelisiniz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Spagettiyi derin bir tencereye alıp tuz eklediğiniz bol suda üzerinde yazan süre kadar haşlayın.
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2
Derin bir tavada zeytinyağını ısıtın ve sarmısakları bütün olarak ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Domateslerin üzerine 1-2 çizik atıp tavaya ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin.
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3
Pişen spagettiyi süzüp pesto sos ile harmanlayın. Servis tabaklarına alıp üzerine sotelenmiş domates ekleyin. Üzerine rendelenmiş parmesan serpiştirip servis yapın.
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