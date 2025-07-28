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Sebzeli Kuzu Güveç

Sebzeli Kuzu Güveç
ZOR 90 DAKİKA

Sebzelerle zenginleşen kuzu güveç, fırında ağır ağır pişerek yumuşacık kıvamı ve yoğun aromasıyla sofralara lezzet şöleni sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Doğranmış kuzu etini, tuzu, karabiberi, kuru kekiği ve unu bir kapta karıştırın.
  • 2
    Fırın ısısına dayanıklı döküm tencereyi ocağın üzerine alın, tencere ısınınca ayçiçek yağı ile birlikte kuzu etlerini 10 dakika kadar kavurun.
  • 3
    Kuzu etini bir kenara alın. Aynı tencerenin içine rendelenmiş beyaz soğanı yumuşayana kadar kavurun. Üzüm sirkesi ile salçayı ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.
  • 4
    İri doğradığınız havuçları, kabuğunu soyduğunuz patates ve mor soğanları da ekleyin. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra sıcak et suyunu ilave edin.
  • 5
    Tencerenin kapağını kapatın, 5 dakika kaynattıktan sonra önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında,kapağı kapalı olacak şekilde fırına yerleştirin. 1 saat pişirdikten sonra fırından alın ve servis yapın.

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