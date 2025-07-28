Sebzeli Kuzu Güveç
Sebzelerle zenginleşen kuzu güveç, fırında ağır ağır pişerek yumuşacık kıvamı ve yoğun aromasıyla sofralara lezzet şöleni sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Doğranmış kuzu etini, tuzu, karabiberi, kuru kekiği ve unu bir kapta karıştırın.
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2
Fırın ısısına dayanıklı döküm tencereyi ocağın üzerine alın, tencere ısınınca ayçiçek yağı ile birlikte kuzu etlerini 10 dakika kadar kavurun.
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3
Kuzu etini bir kenara alın. Aynı tencerenin içine rendelenmiş beyaz soğanı yumuşayana kadar kavurun. Üzüm sirkesi ile salçayı ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.
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4
İri doğradığınız havuçları, kabuğunu soyduğunuz patates ve mor soğanları da ekleyin. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra sıcak et suyunu ilave edin.
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5
Tencerenin kapağını kapatın, 5 dakika kaynattıktan sonra önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında,kapağı kapalı olacak şekilde fırına yerleştirin. 1 saat pişirdikten sonra fırından alın ve servis yapın.
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