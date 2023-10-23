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Kuru Fasulye

Kuru Fasulye
KOLAY 10 DAKİKA

Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği yemekleri Sheraton İstanbul Esenyurt’un Executive Chef’i Serdar Özkan hazırladı. Atatürk’ün sevdiği kuru fasulye tarifi.

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Sofra’da Bu Ay

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