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Portakallı ve Ballı Tavuk

Portakallı ve Ballı Tavuk
ZOR 45 DAKİKA

Nefis bir Portakallı ve Ballı Tavuk tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bütün tavuğu geniş bir kaba alın. Üzerine baharatları serpiştirin. Bir kasede zeytinyağı, bal, portakal kabuğu, portakal suyu ve rendelenmiş sarımsağı karıştırın. Tavuğun her yerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar 1.5 saat pişirin.
  • 2
    Garnitür için tüm sebzeleri güzelce yıkayın ve süzün. Bebek patateslerin kabuklarını soymadan, diğer sebzelerle uyumlu büyüklükte küp şeklinde doğrayın. Brüksel lahanalarının dış yapraklarını ayıklayın ve ortadan ikiye bölün. Doğranmış sebzeleri zeytinyağı, karabiber, kekik ve tuz ile harmanlayın.
  • 3
    Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine sebzeleri dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumuşayana kadar pişirin. Portakallı tavuk ve garnitürü birlikte servis yapın

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