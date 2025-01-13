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Şeftali Salatalı Somon

Şeftali Salatalı Somon
35 DAKİKA

Aldığınız şeftaliler sert ise olgunlaşana kadar oda ısısında bekletin. Olgunlaştığında ise cam ve kapaklı bir saklama kabı içinde buzdolabında saklayabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Somunu buharda ya da 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

  • 2

    Şeftali salatası için kabukları ile birlikte küp doğranmış şeftali, kayısı, lahana, zeytinyağı, bal, limon suyu, tuz ve karabiberi harmanlayın.

  • 3

    Somonları servis tabaklarına alın. Üzerlerine şeftalili salatayı yerleştirin. Reyhan yapraklarını serpiştirip servis yapın.

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