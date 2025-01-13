Şeftali Salatalı Somon
Aldığınız şeftaliler sert ise olgunlaşana kadar oda ısısında bekletin. Olgunlaştığında ise cam ve kapaklı bir saklama kabı içinde buzdolabında saklayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Somunu buharda ya da 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
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2
Şeftali salatası için kabukları ile birlikte küp doğranmış şeftali, kayısı, lahana, zeytinyağı, bal, limon suyu, tuz ve karabiberi harmanlayın.
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3
Somonları servis tabaklarına alın. Üzerlerine şeftalili salatayı yerleştirin. Reyhan yapraklarını serpiştirip servis yapın.
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