Fırında Bebek Enginar
Fırında Bebek Enginar, hem sağlıklı hem de pratik bir lezzet arayanlar için mükemmel bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Enginarları boylamasına ortadan ikiye kesin. Bölünen kısımlar tencerenin tabanına değecek şekilde tencereye dizin. Üzerine limon suyunu ilave edin. Enginarların üzerine gelecek kadar su ilave edin ve 5 dakika haşlayın.
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2
Tencereden alıp orta boy yuvarlak bir fırın kabına dizin. Kıymayı 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun. İnce kıyılmış yeşil biber ve chili biberi ekleyin. Daha sonra karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Ayrı bir yerde galeta unu, kaşar peynir ve kıyılmış maydanozu karıştırın.
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3
Enginarların üzerine önce yarım su bardağı zeytinyağını gezdirin. Kıymalı harcı enginarların üzerine yayın. Sonra galeta unlu karışımı ilave edin. Kalan zeytinyağını üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın
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