Fırında Bebek Enginar

Tencereden alıp orta boy yuvarlak bir fırın kabına dizin. Kıymayı 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun. İnce kıyılmış yeşil biber ve chili biberi ekleyin. Daha sonra karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Ayrı bir yerde galeta unu, kaşar peynir ve kıyılmış maydanozu karıştırın.