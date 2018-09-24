Yeşil Mercimekli Lazanya Tarifi

Dikdörtgen bir fırın tepsisinin tabanına bir kepçe beşamel sos döküp yayın. Üzerine 1 sıra lazanya yerleştirin ve mercimekli harçtan serpin. Beşamel sos, lazanya ve mercimekli harç sırası ile malzeme bitene dek işleme devam edin. En üste beşamel sos döküp rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri serpin.