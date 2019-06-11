Kremalı Semizotu Yatağında Et Bohçaları Tarifi

Bonfilelerin her iki tarafını da tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzerlerine oda sıcaklığındaki 1 yemek kaşığı tereyağı sürün. Un ve kalan 2 yemek kaşığı tereyağını bir tencereye alıp, unun kokusu çıkana kadar kavurun. İçine kremayı katın ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Bu karışımdan bir buçuk yemek kaşığı ayırın. Kalan kremalı karışıma sütü ekleyin ve karıştırarak yedirip, soğumaya bırakın.