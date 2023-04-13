Yeşil Pilav
Görünümü ile fark yaratacak enfes bir tarifimiz var! Hem sağlıklı hem de lezzetli olan yeşil pilav tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanak, maydanoz, kıyılmış soğan, kabaca doğranmış sarımsak, tuz, karabiber, kıyılmış acı sivri biber ve yarım su bardağı sebze suyunu blenderden geçirin.
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2
Pirinci iyice yıkadıktan sonra ılık suda 1 saat dinlendirip suyunu süzün. Pilav tenceresine zeytinyağı ile pirinci alıp 5 dakika karıştırarak kavurun. Ispanaklı karışımı ve ısıtılmış bir buçuk su bardağı sebze suyunu ilave edin. Kaynayana kadar harlı ateşte pişirip kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve suyunu çekene kadar pişirin.
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3
Ocaktan alıp, üzerini önce kağıt havlu, sonra tencerenin kapağı ile kapatıp 15 dakika dinlendirin. Limon suyunu ilave edip, çatal yardımıyla havalandırın. Sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.
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