Fırında Somon ve Patates
Fırında özenle pişmiş somon, çıtır patateslerle buluşarak sofranıza hem sağlık hem de enfes bir tat getiriyor. Tarifimize göz atın, damaklarınızı şımartın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sosu için tüm malzemeyi bir kasede harmanlayın. Somon filetoları yıkayıp kağıt havluyla kurulayın. Bebek patatesleri iyice yıkayın. Eğer büyüklerse ortadan ikiye kesin. Somon filetoları ve dilimlenmiş bebek patatesleri sos karışımıyla iyice harmanlayın.
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2
Döküm tavayı ısıtın ve tereyağını tavaya alın. Yağ eridikten sonra baharatlı patatesleri tavaya yerleştirin. Her iki tarafı altın rengi alana kadar yaklaşık 5-7 dakika kızartın.
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3
Patateslerin üzerine somon filetoları yerleştirin ve her iki yüzeyini de 3 dakika kızartın.
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4
Limonu ikiye bölün ve somon filetolarının yanında, kesik yüzeyleri tavaya değecek şekilde yerleştirin. Yüzeyleri kahverengileşene kadar pişirin.
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5
Döküm tavayı ocaktan alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 7 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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