Fırında Somon ve Patates

Sosu için tüm malzemeyi bir kasede harmanlayın. Somon filetoları yıkayıp kağıt havluyla kurulayın. Bebek patatesleri iyice yıkayın. Eğer büyüklerse ortadan ikiye kesin. Somon filetoları ve dilimlenmiş bebek patatesleri sos karışımıyla iyice harmanlayın.