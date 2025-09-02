Midyeli Spagetti
Denizden gelen taptaze midyeler ile hazırlanan bu nefis spagetti, İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak sofranıza Akdeniz esintisi getiriyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Geniş bir tencerede suyu kaynatın. İçine tuzu ekleyin. Spagetti'yi ilave ederek 8-10 dakika pişirin. Haşlama suyundan 1 çay bardağı ayırın.
-
2
Sosu için geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Orta ateşte ısıtın. Sarımsakları ekleyip 1-2 dakika kavurun. Midyeleri ekleyin. 5 dakika yüksek ateşte sürekli karıştırarak soteleyin.
-
3
Üzüm suyunu, limon suyunu ve sirkeyi ekleyin. 2-3 dakika orta ateşte pişirin. Tereyağını ekleyin, karıştırın. Ayırdığınız makarna suyundan azar azar karıştırarak ekleyin.
-
4
Haşlanmış spagetti'yi sos tavasına alın. Makarnayı sosla iyice harmanlayın. 2-3 dakika pişirin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek karıştırın. Son olarak kıyılmış maydanozu serpin. Biberiye ekleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler