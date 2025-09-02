Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Midyeli spagetti

Midyeli Spagetti

Midyeli Spagetti
ORTA 30 DAKİKA

Denizden gelen taptaze midyeler ile hazırlanan bu nefis spagetti, İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak sofranıza Akdeniz esintisi getiriyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir tencerede suyu kaynatın. İçine tuzu ekleyin. Spagetti'yi ilave ederek 8-10 dakika pişirin. Haşlama suyundan 1 çay bardağı ayırın.

  • 2

    Sosu için geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Orta ateşte ısıtın. Sarımsakları ekleyip 1-2 dakika kavurun. Midyeleri ekleyin. 5 dakika yüksek ateşte sürekli karıştırarak soteleyin.

  • 3

    Üzüm suyunu, limon suyunu ve sirkeyi ekleyin. 2-3 dakika orta ateşte pişirin. Tereyağını ekleyin, karıştırın. Ayırdığınız makarna suyundan azar azar karıştırarak ekleyin.

  • 4

    Haşlanmış spagetti'yi sos tavasına alın. Makarnayı sosla iyice harmanlayın. 2-3 dakika pişirin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek karıştırın. Son olarak kıyılmış maydanozu serpin. Biberiye ekleyip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Yoğurt Soslu Fasulye
ORTA

Yoğurt Soslu Fasulye

Antep Fıstıklı Tavuklu Pilav
ORTA

Antep Fıstıklı Tavuklu Pilav

Fırında Patates
KOLAY 10 DAKİKA

Fırında Patates

Tavada Biberli Et
ORTA 20 DAKİKA

Tavada Biberli Et