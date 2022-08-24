Yumurtalı ve Pastırmalı Bagel

Unu büyük bir kasenin içine alın. Ardından toz mayayı unun içine ekleyin ve biraz tuz serpin. Elinizle ortasını hafifçe açıp 2 su bardağı suyu ve balı ilave edin. Yumuşak kıvamlı ve ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Tezgahın üzerini hafifçe unlayın ve hamuru tezgahın üzerine alın. Elinize biraz un alın ve hamuru hafifçe açıp silindir haline getirin. 8 eşit parçaya bölün. Elinizle şekil verin ve 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.