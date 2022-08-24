Yumurtalı ve Pastırmalı Bagel
Bagel nasıl yapılır? Ev yapımı bagel tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte kolay tarifiyle ev yapımı bagel.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu büyük bir kasenin içine alın. Ardından toz mayayı unun içine ekleyin ve biraz tuz serpin. Elinizle ortasını hafifçe açıp 2 su bardağı suyu ve balı ilave edin. Yumuşak kıvamlı ve ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Tezgahın üzerini hafifçe unlayın ve hamuru tezgahın üzerine alın. Elinize biraz un alın ve hamuru hafifçe açıp silindir haline getirin. 8 eşit parçaya bölün. Elinizle şekil verin ve 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.
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2
Mayalandıktan sonra iki katına çıkacaktır. Hamurları tezgahın üzerine alın. Ortalarına parmağınızla delik açıp ortalarından hafifçe çevirerek açın. 30- 40 dakika daha mayalanmaya bırakın.
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3
Pekmez ve 4 su bardağı suyu tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca hamurları suyun içine atıp 15 saniye suyun içinde bırakın. Kevgir yardımıyla alın ve buzlu suyun içine atın. Kevgirle tekrar buzlu sudan alın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 18-20 dakika pişirin.
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4
Arası için yumurta, eritilmiş tereyağı, tuz ve karabiberi çırpın. Tavada önlü arkalı pişirin. Tavadan yumurtayı alıp pastırmaları kızartın. Pastırmaları alıp aynı tavada soğanı kızartın. Sirke, tuz ve 1 yemek kaşığı su ekleyin. Kısık ısıda soğan yumuşayana kadar pişirin. Bagel'leri enlemesine ortadan ikiye kesin. Aralarına yumurta, pastırma, kaşar peyniri, soğan ve roka yerleştirin. Daha sonra servis yapın.
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