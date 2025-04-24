Confit (Konfi) Tekniği Nedir? Lolipop Piliç Confit

Türkçe olarak 'konfi' olarak telaffuz edilen bu yöntem Fransızcadaki 'confit' adından geliyor. Bu teknik; yemeğin kendi yağında uzun sürede ve düşük ısıda pişirilmesini sağlar. Yanı sıra yiyeceklerin uzun süre dayanmasına, tüm lezzetlerin bir araya gelerek yoğunlaşmasına ve dokusunun yumuşak olmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda yiyeceğin kendi yağıyla kaplanarak hava almasına engel olduğu için bozulmasını geciktirir. Bu yöntemle pişirilen etler, son derece yumuşak ve aromatik olurken aynı zamanda uzun süre saklamaya da uygun hale gelir.

Lolipop Piliç Confit

Butları kemiğin ucundan 2 cm aşağıda kalacak şekilde çevresinden kesin. Eti aşağıya doğru bastırarak lolipop şekli verin.