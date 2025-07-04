Bohça Dolma
Geleneksel tatları şık sunumla buluşturan Bohça Dolma, sofralarınıza zarafet ve lezzet katıyor!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pirinci 15-20 dakika soğuk suda ıslatıp süzün. Soğanı ince rendeleyip 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuz ile kavurun. İçine pirinci ekleyip 2 dakika kısık ateşte kavurmaya devam edin. Domates püresini, ince kıyılmış maydanozu ve kuru naneyi ilave edin. 2 dakika daha kavurup ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
-
2
Tencerede 1 litre suya 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip kaynatın. Lahana yapraklarını koyup 2 dakika haşlayın. Kevgirle soğuk suya alıp süzün.
-
3
Dolma harcını 8'e bölüp lahana yapraklarının ortalarına koyarak pay edin. Porsiyonluk olarak düzgünce bohça şeklinde katlayın. Yassı bir tencereye dizip 1 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz ve 1 su bardağı kaynar su ile kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Ardından dikdörtgen cam fırın kabına aktarıp üzerine yarım limon sıkın. Biraz kaya tuzu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar yaklaşık 5-10 dakika pişirin. İsterseniz aralarına limon dilimleri de yerleştirebilirsiniz.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL