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Bohça Dolma

Bohça Dolma
ZOR 60 DAKİKA

Geleneksel tatları şık sunumla buluşturan Bohça Dolma, sofralarınıza zarafet ve lezzet katıyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pirinci 15-20 dakika soğuk suda ıslatıp süzün. Soğanı ince rendeleyip 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuz ile kavurun. İçine pirinci ekleyip 2 dakika kısık ateşte kavurmaya devam edin. Domates püresini, ince kıyılmış maydanozu ve kuru naneyi ilave edin. 2 dakika daha kavurup ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

  • 2
    Tencerede 1 litre suya 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip kaynatın. Lahana yapraklarını koyup 2 dakika haşlayın. Kevgirle soğuk suya alıp süzün.
  • 3
    Dolma harcını 8'e bölüp lahana yapraklarının ortalarına koyarak pay edin. Porsiyonluk olarak düzgünce bohça şeklinde katlayın. Yassı bir tencereye dizip 1 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz ve 1 su bardağı kaynar su ile kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Ardından dikdörtgen cam fırın kabına aktarıp üzerine yarım limon sıkın. Biraz kaya tuzu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar yaklaşık 5-10 dakika pişirin. İsterseniz aralarına limon dilimleri de yerleştirebilirsiniz.

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