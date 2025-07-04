Bohça Dolma

Dolma harcını 8'e bölüp lahana yapraklarının ortalarına koyarak pay edin. Porsiyonluk olarak düzgünce bohça şeklinde katlayın. Yassı bir tencereye dizip 1 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz ve 1 su bardağı kaynar su ile kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Ardından dikdörtgen cam fırın kabına aktarıp üzerine yarım limon sıkın. Biraz kaya tuzu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar yaklaşık 5-10 dakika pişirin. İsterseniz aralarına limon dilimleri de yerleştirebilirsiniz.