Köz Patlıcanlı Pratik Lahmacun
Canınız lahmacun çektiğinde saatlerce hamur açmakla uğraşmayın! Köz Patlıcanlı Pratik Lahmacun, hızlıca hazırlanan tabanı ve eşsiz iç harcıyla kısa sürede sofranızda.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Közlenmiş patlıcanı çok ince doğrayın veya püre haline getirin.
-
2
Kalan malzemeyi de ilave edip güzelce yoğurun.
-
3
Elde ettiğiniz iç harcı lavaş veya tortillaların üzerine paylaştırın.
-
4
Fırının üst ızgara ayarını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.
-
5
Isıtılmış fırının üst rafına yerleştirip en fazla 10 dakikada pişirin.
-
6
Fırından alın, bekletmeden servis yapın.
