Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Köz patlıcanlı pratik lahmacun

Köz Patlıcanlı Pratik Lahmacun

Köz Patlıcanlı Pratik Lahmacun
KOLAY 15 DAKİKA

Canınız lahmacun çektiğinde saatlerce hamur açmakla uğraşmayın! Köz Patlıcanlı Pratik Lahmacun, hızlıca hazırlanan tabanı ve eşsiz iç harcıyla kısa sürede sofranızda.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Közlenmiş patlıcanı çok ince doğrayın veya püre haline getirin.

  • 2

    Kalan malzemeyi de ilave edip güzelce yoğurun.

  • 3

    Elde ettiğiniz iç harcı lavaş veya tortillaların üzerine paylaştırın.

  • 4

    Fırının üst ızgara ayarını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.

  • 5

    Isıtılmış fırının üst rafına yerleştirip en fazla 10 dakikada pişirin.

  • 6

    Fırından alın, bekletmeden servis yapın.

