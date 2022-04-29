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Sini Köftesi

Sini Köftesi
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Evde sini köftesi nasıl yapılır? Sini köftesinin malzemeleri nelerdir? Sevilen tarifiyle sini köftesi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köftenin iç harcı için kıymayı suyunu salıp çekene kadar bir tavada kavurun. Ardından sırayla zeytinyağı, ince kıyılmış soğan ve biber salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Salçanın kokusu çıktıktan sonra kimyon, pul biber ve cevizi ekleyip bir iki dakika daha kavurup ocağı kapatın. Maydanozu da ekleyip karıştırın ve kenara alın.

  • 2

    Dışı için patateslerin kabuğunu soyup haşlayın. Ilındıktan sonra haşlanan patatesleri, bir buçuk su bardağı haşlama suyunu, irmiği ve bulguru karıştırıp 30 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen bulgura kalan malzemeleri de ekleyip karıştırın. Dış harcı 15 dakika kadar, elinizi suya batırarak yoğurun. Bulgur tüm malzemeyle karışınca hamuru ikiye ayırın.

  • 3

    Orta boy yuvarlak bir fırın tepsisini zeytinyağıyla yağlayın. Hamurun yarısıyla fırın tepsinin, yarım cm'den biraz daha kalın olacak şekilde yayın. Üzerine harcı döküp eşit olarak yayın. Kalan hamuru elinizle ıslatarak harcın üzerini kapatın. Üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. Ardından sini köftesini kare dilimler şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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