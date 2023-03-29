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Fırında Tavuk Budu

Fırında Tavuk Budu
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Lokum gibi fırında soslu tavuk but nasıl yapılır? Fırında tavuk tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte en lezzetlisi tarifiyle fırında tavuk budu.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavuk butlarını fırın kabına alın. Havuçları soyup irice doğrayın. Patatesleri kabuklu olarak büyüklüklerine göre ikiye veya dörde bölün.

  • 2

    Arpacık soğanları temizleyin. Tüm sebzeleri tavuğa ekleyin. Kekik, balzamik sirke, hardal, köri, tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın.

  • 3

    Tavuk suyunu üzerine gezdirin. Fırın kabının üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile iyice kapatın.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Sürenin sonunda kabın üzerinden pişirme kağıdı ve folyoyu alıp 15-20 dakika daha pişirip servis yapın.

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