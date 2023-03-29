Fırında Tavuk Budu
Lokum gibi fırında soslu tavuk but nasıl yapılır? Fırında tavuk tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte en lezzetlisi tarifiyle fırında tavuk budu.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk butlarını fırın kabına alın. Havuçları soyup irice doğrayın. Patatesleri kabuklu olarak büyüklüklerine göre ikiye veya dörde bölün.
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2
Arpacık soğanları temizleyin. Tüm sebzeleri tavuğa ekleyin. Kekik, balzamik sirke, hardal, köri, tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın.
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3
Tavuk suyunu üzerine gezdirin. Fırın kabının üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile iyice kapatın.
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4
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Sürenin sonunda kabın üzerinden pişirme kağıdı ve folyoyu alıp 15-20 dakika daha pişirip servis yapın.
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