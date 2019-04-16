Balkabağı Sarması
Balkabağı sarması ile lezzetin en tatlı hali...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Balkabağının kabuklarını soyup sebze soyacağı yardımı ile iki parmak genişliğinde uzun ince parçalar halinde kesin.
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2
Köfte için köftelik bulguru derin bir kaba alın. Bulgurun yumuşaması için üzerine sıcak su gezdirip 5 dakika dinlendirin. Islanan bulgura kıyma, tuz, karabiber ve reyhanı ekleyip iyice yoğurun. Küçük parçalar kopardığınız harçtan yassı köfteler hazırlayın.
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3
Hazırladığınız köfteleri balkabağı dilimlerinin üzerlerine yerleştirip rulo şeklinde sararak avucunuzun içinde iyice sıkın. Balkabağı sarmalarını bir gün boyunca buzdolabında dinlendirin.
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4
Pişirmeden önce tencerenin altına kalan kabak dilimlerinden yerleştirin. Üzerine buzdolabında bir gün beklettiğiniz balkabağı sarmalarını dizin. Pişirme öncesi sarmaların üzerine zeytinyağı gezdirin. Küçük parçalara ayrılmış tereyağı ve sıcak su ilave ederek kısık ateşte 10 dakika pişirin. Pişen sarmaları servis tabağına alın. Üzerine sarmısaklı yoğurt dökün. Tereyağında yakılmış pul biber gezdirip servis yapın.
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