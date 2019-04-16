Balkabağı Sarması

Köfte için köftelik bulguru derin bir kaba alın. Bulgurun yumuşaması için üzerine sıcak su gezdirip 5 dakika dinlendirin. Islanan bulgura kıyma, tuz, karabiber ve reyhanı ekleyip iyice yoğurun. Küçük parçalar kopardığınız harçtan yassı köfteler hazırlayın.