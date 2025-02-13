Nar Soslu Baharatlı Tavuk
Nar Soslu Baharatlı Tavuk: Narın tatlı-ekşi dokunuşu ve baharatların canlılığıyla hazırlanan bu tarif, sofralarınıza unutulmaz bir lezzet şöleni getiriyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk göğsünü kesme tahtasına yerleştirin. 2-3 cm genişliğinde küpler halinde doğrayın.
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2
Tavukları geniş bir kaba alın. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber, pul biber, kimyon ve sumak serperek iyice harmanlayın. Buzdolabında 30 dakika bekletin.
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3
Orta büyüklükte yapışmaz yüzeyli tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağını alın. Soğan ve sarımsağı ince kıyın. Zeytinyağında soteleyin. Ardından tavuğu
ilave ederek altın sarısı olana kadar kızartın.
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4
Sos için bir kasede nar suyu, nar ekşisi, soya sosu, bal ve suyu karıştırın. Sosu tavadaki tavuğun üzerine ilave edin.
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5
Kısık ateşte pişirmeye devam edin. Sosun kıvamı koyulaşana ve tavuk iyice yumuşayana kadar pişirin.
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6
Tavuğu servis tabağına alın. Üzerine nar taneleri ve susam serpiştirin. Dilimlenmiş limon ile süsleyip servis yapın.
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