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Nar Soslu Baharatlı Tavuk

Nar Soslu Baharatlı Tavuk
ORTA 40 DAKİKA

Nar Soslu Baharatlı Tavuk: Narın tatlı-ekşi dokunuşu ve baharatların canlılığıyla hazırlanan bu tarif, sofralarınıza unutulmaz bir lezzet şöleni getiriyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuk göğsünü kesme tahtasına yerleştirin. 2-3 cm genişliğinde küpler halinde doğrayın.
  • 2
    Tavukları geniş bir kaba alın. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber, pul biber, kimyon ve sumak serperek iyice harmanlayın. Buzdolabında 30 dakika bekletin.
  • 3
    Orta büyüklükte yapışmaz yüzeyli tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağını alın. Soğan ve sarımsağı ince kıyın. Zeytinyağında soteleyin. Ardından tavuğu
    ilave ederek altın sarısı olana kadar kızartın.
  • 4
    Sos için bir kasede nar suyu, nar ekşisi, soya sosu, bal ve suyu karıştırın. Sosu tavadaki tavuğun üzerine ilave edin.
  • 5
    Kısık ateşte pişirmeye devam edin. Sosun kıvamı koyulaşana ve tavuk iyice yumuşayana kadar pişirin.
  • 6
    Tavuğu servis tabağına alın. Üzerine nar taneleri ve susam serpiştirin. Dilimlenmiş limon ile süsleyip servis yapın.

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