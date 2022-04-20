Favalı ve Terbiyeli Kuzu Sarma
Kuzu etinin birçok farklı kullanımı olduğu gibi, baharatlar ve sebzelerle lezzetlenmiş sarması da nefis olur. İşte sizlere favalı ve terbiyeli kuzu sarma tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Marine için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp karıştırın. Eti döverek inceltin ve marine karışımına bulayın. Buzdolabında bir gece bekletin. Fava için baklayı yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine dereotu hariç kalan malzemeyi ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp bakla iyice yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ilave ederek) pişirin.
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2
Daha sonra çatalla iyice ezin. İçine kıyılmış dereotu ekleyip kenara alın. Kuşkonmazların uç kısımlarındaki sert bölümü kesin. Havuç ve kırmızıbiberi temizleyip uzunlamasına yarım santim kalınlığında doğrayın. Marinede beklettiğiniz eti düz bir zemine serin. İçlerine kuşkonmaz, havuç ve biber koyup rulo şeklinde sarın.
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3
Açılmalarını önlemek için kürdanla tutturun. Döküm bir tavayı kızdırın ve önlü arkalı çevirerek mühürleyin. Bir fırın kabına alıp üzerini pişirme kağıdı ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişin. Sürenin sonunda pişirme kağıdını alıp 5 dakika daha pişirin ve fırından alın. Servis tabaklarına önce fava koyun. Üzerine dilimlediğiniz eti yerleştirip servis yapın.
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