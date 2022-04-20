Favalı ve Terbiyeli Kuzu Sarma

Marine için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp karıştırın. Eti döverek inceltin ve marine karışımına bulayın. Buzdolabında bir gece bekletin. Fava için baklayı yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine dereotu hariç kalan malzemeyi ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp bakla iyice yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ilave ederek) pişirin.