Bahar Mücveri
Mücver nasıl yapılır? En lezzetli mücver nasıl olur sorularına cevap olacak pratik bir tarif. Kolay yapımı ile Bahar Mücveri tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pırasa, maydanoz ve dereotunu ince kıyın. Havuç, kereviz, patates ve sarımsağı rendeleyin.
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2
Tüm malzemeyi geniş bir kapta hafifçe sıkarak yoğurun. Daha sonra karıştırın. Karışımdan dilediğiniz büyüklükte harç alıp elinizde şekil verin.
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3
Kızgın yağda önlü arkalı pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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