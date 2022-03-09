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Bahar Mücveri

KOLAY

Mücver nasıl yapılır? En lezzetli mücver nasıl olur sorularına cevap olacak pratik bir tarif. Kolay yapımı ile Bahar Mücveri tarifi…

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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