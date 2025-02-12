Şantrel Mantarı Soslu Bonfile

Dana bonfile için bonfile dilimlerini tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Zeytinyağı ile kızgın bir tavada her tarafını 2-3'er dakika mühürleyin. Pişirmeyi bitirmeden 2-3 dakika önce tereyağı, sarımsak ve biberiye ekleyin. Altını kısın. Köpürmüş lezzetli tereyağını kaşık yardımıyla bonfilelerin üzerlerine gezdirerek pişirmeye ve lezzetlendirmeye devam edin. Bu şekilde az orta pişmiş olacaktır. Pişirme derecesini fırınlayarak da ayarlayabilirsiniz. Patates püresi ve mantar sosu ile birlikte servis yapın.