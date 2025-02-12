Şantrel Mantarı Soslu Bonfile
Özenle pişmiş bonfile, şantrel mantarın zengin aromasıyla buluşuyor. Sofranıza şef dokunuşu katmak için hemen tarifimize göz atın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şantrel mantarını çok iyi temizleyin. Temiz toplanmışsa sadece fırçayla tozunu alın. Çok topraklıysa hızlıca yıkayın ve kurutun.
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2
Büyükleri ortadan ikiye bölün. Kızgın tavada zeytinyağı ile soteleyin. Tuz ve biber ile lezzetlendirin. 3-4 dakika soteledikten sonra ince doğranmış sarımsağı ekleyin. 3-4 dakika daha soteleyin. Sebze suyunu, kremayı ve soya sosunu ekleyin. Bir taşım kaynatın. Maydanozu ekleyin ve altını kapatın.
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3
Dana bonfile için bonfile dilimlerini tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Zeytinyağı ile kızgın bir tavada her tarafını 2-3'er dakika mühürleyin. Pişirmeyi bitirmeden 2-3 dakika önce tereyağı, sarımsak ve biberiye ekleyin. Altını kısın. Köpürmüş lezzetli tereyağını kaşık yardımıyla bonfilelerin üzerlerine gezdirerek pişirmeye ve lezzetlendirmeye devam edin. Bu şekilde az orta pişmiş olacaktır. Pişirme derecesini fırınlayarak da ayarlayabilirsiniz. Patates püresi ve mantar sosu ile birlikte servis yapın.
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