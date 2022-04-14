Harman Fasulyesi Yemeği
Harman fasulyesi yemeği nasıl yapılır? Harman fasulyesi yemeğinin malzemeleri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla harman fasulyesi yemeği tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Etin üzerine gelecek kadar su ekleyip 15-20 dakika pişirin. Taze fasulye, barbunya, ince doğranmış soğan ve domatesi ilave ederek pişirmeye devam edin.
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2
Şekeri ve tuzu da katıp 35-40 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını tavaya alıp eritin. Kurutulmuş nane ekleyip bir-iki çevirin. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.
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