Hamur için tüm hamur malzemesini yoğurup orta sertlikte bir hamur elde edin. İki bezeye ayırıp elinizde yuvarlayın. Üzerini örtüp oda ısısında 15 dakika dinlendirin. Bir adet bezeyi unlu tezgaha alıp ve sık sık unlayarak merdane yardımıyla yuvarlak ve yufkadan daha kalın olacak şekilde açın. Daha sonra 2X2 cm'lik kareler halinde kesin. Kalan bezeye de aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine hafif un serpip kenara alın.