Kuru Üzümlü Ispanak Kökü

Yıkanıp ayıklanmış ıspanak köklerini ve kuru üzümü ekleyin. Suyunu ayarlayıp, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pirinç yumuşayana dek pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine limon suyu gezdirin ve soğuk olarak servis yapın.