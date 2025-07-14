Ayvalı Kuzu Yahni
Tatlı ve ekşinin mükemmel uyumu! Ayvanın ferah aromasıyla yumuşacık kuzu etini buluşturan bu geleneksel yahni, kış sofralarına lezzet ve şifa katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Geniş bir tavayı ısıtın. Kuzu sırtlarını tavaya alın. Önlü arkalı 2-3 dakika boyunca mühürleyin. Kuzu sırtlarını önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Aynı tavaya tereyağını alın. Ardından küp doğranmış ayva, arpacık soğan, defne yaprağı ve taze biberiyeyi ilave edin. 5-6 dakika karıştırarak pişirin.
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2
Üzerine dut pekmezi ve nar ekşisini ekleyin. 1-2 dakika daha pişirin. Tane kimyonu ve tavuk suyunu ilave ederek karışımı 5-10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Sosun koyulaşmasını bekleyin.
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3
Fırından çıkan kuzu sırtlarını ayvalı karışıma ekleyin. Üzerini kapatın ve 5 dakika dinlendirin.
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4
Ayva püresi için ayvaları ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın. Zeytinyağını ayvaların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
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5
Fırından çıkan ayvaların iç kısmını kaşık yardımıyla çıkarıp bir kaseye alın. Limon kabuğunu, kişniş tohumunu ve damla sakızını havanda iyice dövün. Ayvayı tavaya alın. Dövülmüş malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
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6
Üzerine toz badem, toz beyaz biber ve tuzu ilave edin. Karıştırarak 3-4 dakika kısık ateşte pişirin. Karışım ılındıktan sonra küp dilimlenmiş soğuk tereyağını ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
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7
Kuzu yahnisini tabağa alın. Yanına hazırladığınız ayvayı ilave ederek servis yapın.
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