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Ayvalı Kuzu Yahni

Ayvalı Kuzu Yahni
ORTA 40 DAKİKA

Tatlı ve ekşinin mükemmel uyumu! Ayvanın ferah aromasıyla yumuşacık kuzu etini buluşturan bu geleneksel yahni, kış sofralarına lezzet ve şifa katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir tavayı ısıtın. Kuzu sırtlarını tavaya alın. Önlü arkalı 2-3 dakika boyunca mühürleyin. Kuzu sırtlarını önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Aynı tavaya tereyağını alın. Ardından küp doğranmış ayva, arpacık soğan, defne yaprağı ve taze biberiyeyi ilave edin. 5-6 dakika karıştırarak pişirin.

  • 2

    Üzerine dut pekmezi ve nar ekşisini ekleyin. 1-2 dakika daha pişirin. Tane kimyonu ve tavuk suyunu ilave ederek karışımı 5-10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Sosun koyulaşmasını bekleyin.

  • 3

    Fırından çıkan kuzu sırtlarını ayvalı karışıma ekleyin. Üzerini kapatın ve 5 dakika dinlendirin.

  • 4

    Ayva püresi için ayvaları ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın. Zeytinyağını ayvaların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

  • 5

    Fırından çıkan ayvaların iç kısmını kaşık yardımıyla çıkarıp bir kaseye alın. Limon kabuğunu, kişniş tohumunu ve damla sakızını havanda iyice dövün. Ayvayı tavaya alın. Dövülmüş malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

  • 6

    Üzerine toz badem, toz beyaz biber ve tuzu ilave edin. Karıştırarak 3-4 dakika kısık ateşte pişirin. Karışım ılındıktan sonra küp dilimlenmiş soğuk tereyağını ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • 7

    Kuzu yahnisini tabağa alın. Yanına hazırladığınız ayvayı ilave ederek servis yapın.

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