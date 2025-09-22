Kabak Köftesi
İçi yumuşacık, dışı nar gibi kızarmış... Kabak Köftesi, kabak sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edildiğinde tadına doyulmaz.
Malzemeler
Yapılışı
Kabağı rendenin ince tarafıyla rendeleyin, suyunu iyice sıkın.
Yumurtaları, kıyılmış dereotunu, haşlayıp püre haline getirdiğiniz patatesi, tuzu, karabiberi ve mısır ununu ilave edin. İyice karıştırıp hamur elde edin.
Hamurdan cevizden biraz daha büyük toplar elde edin, her topun ortasına peynir küpleri yerleştirin. Hamuru toparlayın.
Kaplamak ve kızartmak için hamur toplarını önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Sıcak ayçiçeği yağında kızartın.
