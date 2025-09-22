Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Kabak köftesi

Kabak Köftesi

Kabak Köftesi
ORTA 30 DAKİKA

İçi yumuşacık, dışı nar gibi kızarmış... Kabak Köftesi, kabak sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edildiğinde tadına doyulmaz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabağı rendenin ince tarafıyla rendeleyin, suyunu iyice sıkın.

  • 2

    Yumurtaları, kıyılmış dereotunu, haşlayıp püre haline getirdiğiniz patatesi, tuzu, karabiberi ve mısır ununu ilave edin. İyice karıştırıp hamur elde edin.

  • 3

    Hamurdan cevizden biraz daha büyük toplar elde edin, her topun ortasına peynir küpleri yerleştirin. Hamuru toparlayın.

  • 4

    Kaplamak ve kızartmak için hamur toplarını önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Sıcak ayçiçeği yağında kızartın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Mantarlı Fırın Makarna
KOLAY

Mantarlı Fırın Makarna

Fırın Mücver
KOLAY

Fırın Mücver

Kuzu Pehli
ORTA

Kuzu Pehli

Abant Kebabı
ORTA 50 DAKİKA

Abant Kebabı