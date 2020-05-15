Hasanpaşa Köftesi

Diğer taraftan patatesleri haşlayıp ezin. Üzerine süt, kaşar peyniri, ayçiçeği yağı ve tuzu ekleyin. Ocağa oturtun ve peynir eriyene kadar karıştırarak pişirin. Yarım saat dinlendirin. Daha sonra püreyi bir sıkma torbasına alın. Köfteleri fırından çıkarıp harcı ortalarına sıkın. Suyla açtığınız salçayı tepsinin dibine dökün. Yeniden fırına verip üzerileri kızarana kadar pişirin. Kekik yaprakları ile süsleyin ve ayran eşliğinde servis yapın.