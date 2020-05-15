Hasanpaşa Köftesi
Yuvarlak köfte yatağında püre ve domates sosu buluşarak, hem göze hem damağa hitap eden klasik bir lezzet sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, tuz ve karabiber ekleyip iyice yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın ve ortası boş kase şeklinde köfteler hazırlayıp fırın tepsisine dizin. Üzerine ayçiçeği yağı gezdirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişmeye bırakın.
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2
Diğer taraftan patatesleri haşlayıp ezin. Üzerine süt, kaşar peyniri, ayçiçeği yağı ve tuzu ekleyin. Ocağa oturtun ve peynir eriyene kadar karıştırarak pişirin. Yarım saat dinlendirin. Daha sonra püreyi bir sıkma torbasına alın. Köfteleri fırından çıkarıp harcı ortalarına sıkın. Suyla açtığınız salçayı tepsinin dibine dökün. Yeniden fırına verip üzerileri kızarana kadar pişirin. Kekik yaprakları ile süsleyin ve ayran eşliğinde servis yapın.
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