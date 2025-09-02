Tarif Ara
Hardal Soslu Kuşkonmaz

Hardal Soslu Kuşkonmaz
KOLAY 10 DAKİKA

Kuşkonmazın taptaze lezzeti, keskin hardal sosuyla birleşerek sofranıza zarif ve iştah açıcı bir dokunuş katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuşkonmazların sert kısımlarını kesin. Kuşkonmaz ve turpları pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

  • 2

    Hardallı sos için küçük bir kasede hardal, bal, limon suyu ve zeytinyağını iyice çırpın. Sarımsak, kıyılmış dereotu, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın. Akışkan kıvamlı bir sos olmalı.

  • 3

    Fırından çıkan sıcak sebzeleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız hardallı sosu gezdirin. Arzuya göre yanında yoğurt ile de servis yapabilirsiniz.

