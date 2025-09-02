Hardal Soslu Kuşkonmaz
Kuşkonmazın taptaze lezzeti, keskin hardal sosuyla birleşerek sofranıza zarif ve iştah açıcı bir dokunuş katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kuşkonmazların sert kısımlarını kesin. Kuşkonmaz ve turpları pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
-
2
Hardallı sos için küçük bir kasede hardal, bal, limon suyu ve zeytinyağını iyice çırpın. Sarımsak, kıyılmış dereotu, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın. Akışkan kıvamlı bir sos olmalı.
-
3
Fırından çıkan sıcak sebzeleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız hardallı sosu gezdirin. Arzuya göre yanında yoğurt ile de servis yapabilirsiniz.
