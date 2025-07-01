Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Kahverengi mercimekli salata

Kahverengi Mercimekli Salata

Kahverengi Mercimekli Salata
KOLAY 30 DAKİKA

Lif ve protein dolu bir öğün: Kahverengi Mercimekli Salata, sağlıklı beslenmeyi lezzetle buluşturuyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sosu için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Kurutulmuş acı biberleri ekleyerek kavurun.

  • 2

    Haşlanmış makarnayı kahverengi mercimeği, tanelenmiş narı, kıyılmış maydanoz ve kale yaprağını derin bir kaseye alın. Üzerine cevizi kuru domatesleri ve ince doğranmış pastırmayı ilave ederek karıştırın.

  • 3

    Sosu için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Kurutulmuş acı biberleri yağa ekleyip birkaç dakika kavurun. Tavayı ocaktan alın. Ardından limon suyunu ve balı ekleyip karıştırın. Sosu salata ile karıştırarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Lutenitsa Soslu Burratalı Yaz Makarnası
KOLAY 30 DAKİKA

Lutenitsa Soslu Burratalı Yaz Makarnası

Sebzeli Kuzu Şiş
KOLAY

Sebzeli Kuzu Şiş

Domates Doldurması
ORTA 10 DAKİKA

Domates Doldurması

Karabuğdaylı Soğan Dolması
ZOR 50 DAKİKA

Karabuğdaylı Soğan Dolması