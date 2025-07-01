Kahverengi Mercimekli Salata
Lif ve protein dolu bir öğün: Kahverengi Mercimekli Salata, sağlıklı beslenmeyi lezzetle buluşturuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sosu için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Kurutulmuş acı biberleri ekleyerek kavurun.
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2
Haşlanmış makarnayı kahverengi mercimeği, tanelenmiş narı, kıyılmış maydanoz ve kale yaprağını derin bir kaseye alın. Üzerine cevizi kuru domatesleri ve ince doğranmış pastırmayı ilave ederek karıştırın.
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3
Sosu için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Kurutulmuş acı biberleri yağa ekleyip birkaç dakika kavurun. Tavayı ocaktan alın. Ardından limon suyunu ve balı ekleyip karıştırın. Sosu salata ile karıştırarak servis yapın.
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