Kuzu Etli Şevketi Bostan
Ege otlarının belki de en ünlülerinden biridir şevketi bostan. Bir lezzet ve şifa deposu olarak bilinen şevketi bostan ile yapabileceğiniz kuzu etli şevketi bostan tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şevket-i bostanları temizleyip irici doğrayın ve limonlu suda bekletin. Kuzu etini yayvan bir tencereye koyun, önce yüksek ısıda eti çevirin. Karabiber ve kimyonu ekleyip kısık ısıda et suyunu çekene kadar pişirin. Zeytinyağı ve soğanları katıp soteleyin. Şevketi bostanın suyunu iyice süzdürüp tencereye ilave edin.
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2
Sıcak su ve tuz ekleyip pişmeye bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ısıda 30 dakika pişirin. Daha sonra ocaktan alın. Terbiye için un ve limon suyunu bir kasede çırpın. Şevketi bostanın suyundan 1-2 kepçe alıp ekleyin ve karıştırın. Terbiyeyi yavaşça ve karıştırarak yemeğe ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.
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