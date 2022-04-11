Kuzu Etli Şevketi Bostan

Sıcak su ve tuz ekleyip pişmeye bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ısıda 30 dakika pişirin. Daha sonra ocaktan alın. Terbiye için un ve limon suyunu bir kasede çırpın. Şevketi bostanın suyundan 1-2 kepçe alıp ekleyin ve karıştırın. Terbiyeyi yavaşça ve karıştırarak yemeğe ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.