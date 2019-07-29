Turuncu rengiyle dalından tebessüm eden ve yenilebilmesiyle de sevenlerini mutlu eden kabak çiçeği, özellikle Hindistan’ın Batı Bengal ve Kerala eyaletlerinin de en popüler yemek tariflerinin vazgeçilmezi Peki siz hiç kabak çiçeği dolması denediniz mi? Tüm detaylarıyla zeytinyağlı kabak çiçeği dolması..