Poşe Armutlu Milföy
Malzemeler
Yapılışı
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1
Armutların kabuklarını soyun. Sapını kesip daha sonra kullanmak üzere sapları kenara alın. Armutları boylamasına ikiye bölün. Oyacak ile çekirdeklerini temizleyip, ortalarını çukurlaştırın.
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2
Şerbet için bir tencereye su, şeker, vanilya ve limon dilimini ekleyip ocağa alın. Su kaynamaya başlayınca armutları suya atın. Hafif yumuşayana kadar 10-12 dakika haşlayın. Süzüp, bir tabağa alın.
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3
Harç için küçük bir kapta iri doğranmış ceviz, tarçın ve esmer şekeri karıştırın. Armutların çukur yerine bu karışımdan doldurup, kaşığın arkasıyla birlikte dağılmaması için bastırın.
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4
Dondurulmuş milföy hamurlarını oda ısısında 10 dakika bekleterek çözdürün. Kare şeklinde kesin. Armutların bombeli tarafı yukarı gelecek şekilde milföy hamurlarının ortalarına ve çapraz biçimde yerleştirin. Armutların kenarlarından bıçağın ucuyla geçerek milföy hamurlarını hafifçe kesin. Bu milföyün daha güzel kabarmasını sağlayacak.
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5
Üzeri için yumurtayı bir kasede çırpıp, milföylerin üzerine sürün. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp, kenara ayırdığınız armut saplarını kopardığınız yerlere takın. Küçük boy nane yaprakları ile süsleyin. Hamur ılınınca, üzerlerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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