Pratik Simit
Pastaneden çıkmış gibi Simit yapmak Sofra ile oldukça pratik. Kahvaltıların vazgeçilmesi olan Simit'i yapmak Sofra ile çok kolay.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek unu ve yoğurdu karıştırma kabına alarak yoğurun. Zeytin ve biberiye ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerini kapatarak 10 dakika dinlendirin.
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2
Sürenin sonunda hamuru 8 eşit parçaya ayırın. Elinizde yuvarlayarak bezeler haline getirin. Hazırladığınız bezelerin ortasına parmak yardımıyla delik açarak genişletip esneterek fırın tepsisine yerleştirin.
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3
Üzerine yumurta sarısı sürün. Bolca susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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