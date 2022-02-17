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Pratik Simit

Pratik Simit
ORTA 10 DAKİKA

Pastaneden çıkmış gibi Simit yapmak Sofra ile oldukça pratik. Kahvaltıların vazgeçilmesi olan Simit'i yapmak Sofra ile çok kolay.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kek unu ve yoğurdu karıştırma kabına alarak yoğurun. Zeytin ve biberiye ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerini kapatarak 10 dakika dinlendirin.

  • 2

    Sürenin sonunda hamuru 8 eşit parçaya ayırın. Elinizde yuvarlayarak bezeler haline getirin. Hazırladığınız bezelerin ortasına parmak yardımıyla delik açarak genişletip esneterek fırın tepsisine yerleştirin.

  • 3

    Üzerine yumurta sarısı sürün. Bolca susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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