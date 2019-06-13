Milföy Yatağında Kuşkonmaz
Sofralarınızı süsleyecek farklı bir lezzetle geldik, milföy yatağında kuşkonmaz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuşkonmazların alt kısmından 3-4 parmaklık sert bölümünün kabuklarını sebze soyucu ile soyun. Kaynayan tuzlu suya atıp 5 dakika haşlayın. Buzlu suya alıp 5 dakika bekletin ve süzün. Milföy hamurlarını 5 dakika oda sıcaklığında bekletip yumuşatın.
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2
2 adet milföy hamurunu düz bir zemine serin. 1 adet milföy hamurunu ortadan ikiye bölün ve yarım parçaları diğer ikisinin üzerine hafifçe gelecek şekilde koyarak yapıştırın. Hamurları büyüklüklerine uygun olan fırın kaplarına ayrı ayrı yerleştirin. Kabarmalarını önlemek için üzerlerine çatalla delikler açın. Kalan 2 adet milföy hamurunu kaba aldığınız hamurların büyüklüğünde açın. Kenarları 1 parmak olacak şekilde içini resim çerçevesi gibi kesin ve fırın kabına koyduğunuz hamurların üzerine yerleştirin. Hafifçe bastırarak yapıştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar 15-20 dakika pişirin.
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3
Yumurtaların sarısıyla beyazını ayırdıktan sonra beyazına bir tutam tuz koyarak çırpın. Milföyleri fırından çıkarır çıkarmaz üzerlerine, her iki milföye pay ederek önce pastırmaları ve haşladığınız kuşkonmazları yerleştirin. Yumurta beyazlarını da hamurun üstüne döktükten sonra tekrar fırına verip 5 dakika pişirin. Çıkarıp sarılarını da koyduktan sonra 3 dakika daha fırınlayın. Karabiber ve pul biber serperek servis yapın.
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