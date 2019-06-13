Milföy Yatağında Kuşkonmaz

Yumurtaların sarısıyla beyazını ayırdıktan sonra beyazına bir tutam tuz koyarak çırpın. Milföyleri fırından çıkarır çıkarmaz üzerlerine, her iki milföye pay ederek önce pastırmaları ve haşladığınız kuşkonmazları yerleştirin. Yumurta beyazlarını da hamurun üstüne döktükten sonra tekrar fırına verip 5 dakika pişirin. Çıkarıp sarılarını da koyduktan sonra 3 dakika daha fırınlayın. Karabiber ve pul biber serperek servis yapın.