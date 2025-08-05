Fit Lavaş
Vegan protein arayanlar için pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile: Fit Lavaş...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kestane mantarlarını ince dilimleyin. Tavaya zeytinyağı alın. Mantarları orta ateşte 2-3 dakika soteleyin. Hafif yumuşayınca ocaktan alıp bir kenarda bekletin.
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2
Lavaşları tezgaha serin. Kiraz domatesleri ikiye bölüp lavaşın üzerine yerleştirin. Avokadoyu ince dilimleyerek ekleyin. Acı yeşil biberi küçük doğrayıp serpiştirin. Marulu ve dereotunu kıyıp ekleyin. Nane yapraklarını serpiştirin.
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3
Sotelenmiş kestane mantarlarını da üzerine ekleyin. Biberiye ve kekiği serpiştirin. Küçük bir kasede zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyerek iyice çırpın.
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4
Hazırladığınız lavaşların üzerine sosu gezdirin. Lavaşı rulo yaparak ya da açık şekilde servis yapın.
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