Doğada sayısını tam olarak bilemediğimiz her biri birbirinden şifalı bin bir çeşit ot var. Bu otlar kimi zaman güzellik reçetelerinin vazgeçilmezi olurken kimi zaman da lezzetli tariflerle sofralarımızı süslüyor. İşte size çok seveceğiniz otlu börek tarifi