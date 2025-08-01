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Peynirli ve Kuşkonmazlı Ravioli

Peynirli ve Kuşkonmazlı Ravioli
KOLAY 20 DAKİKA

Taze hamurun içinde peynir ve kuşkonmazın buluştuğu bu ravioli, hafif sosuyla İtalyan mutfağının en zarif tatlarından biri.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuşkonmazların sert kısımlarını kesin. Kalan kısmı 4-5 cm'lik parçalar halinde doğrayın. 1-2 dakika haşlayın. Ardından soğuk suya batırıp çıkarın.

  • 2

    Ravioli'yi bol tuzlu kaynar suda 4-5 dakika haşlayarak süzün. Geniş bir tavada tereyağını ve zeytinyağını ısıtın. Kıyılmış sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun.

  • 3

    Kuşkonmazı ilave edin. 2-3 dakika soteleyin. Üzerine lime suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Haşlanmış ravioli'yi tavaya alın. Kısık ateşte 1-2 dakika sosla harmanlayın.

  • 4

    Ravioli'yi tabaklara alın. Üzerine lime dilimleri yerleştirin. Rendelenmiş parmesan peyniri serperek servis yapın.

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