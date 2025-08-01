Peynirli ve Kuşkonmazlı Ravioli
Taze hamurun içinde peynir ve kuşkonmazın buluştuğu bu ravioli, hafif sosuyla İtalyan mutfağının en zarif tatlarından biri.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kuşkonmazların sert kısımlarını kesin. Kalan kısmı 4-5 cm'lik parçalar halinde doğrayın. 1-2 dakika haşlayın. Ardından soğuk suya batırıp çıkarın.
-
2
Ravioli'yi bol tuzlu kaynar suda 4-5 dakika haşlayarak süzün. Geniş bir tavada tereyağını ve zeytinyağını ısıtın. Kıyılmış sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun.
-
3
Kuşkonmazı ilave edin. 2-3 dakika soteleyin. Üzerine lime suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Haşlanmış ravioli'yi tavaya alın. Kısık ateşte 1-2 dakika sosla harmanlayın.
-
4
Ravioli'yi tabaklara alın. Üzerine lime dilimleri yerleştirin. Rendelenmiş parmesan peyniri serperek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL