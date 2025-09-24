Sebzeli Yufka Galette
En pratik hamur işi tarifi! Şık bir görünüm ve muhteşem bir lezzet arayanlar için ideal. Sebzeli Yufka Galette, özel davetlerin ve ani misafirlerin kurtarıcısı olacak.
Malzemeler
Yapılışı
1
Harç için tüm malzemeyi çırpın. Yuvarlak bir fırın kabını hazırlayın. Yufkaları tek tek yerleştirerek, her katın arasına yoğurtlu harçtan sürün. Yufkaların kenarlarını kaptan dışa sarkıtın.
2
Kabak, patlıcan ve domatesi ince dilimleyin. Yufkanın ortasına bu sebzeleri dilediğiniz şekilde dizin. Bezelyeleri serpiştirin. Yufkaların dışta kalan kenarlarını galette formunda hafifçe büzerek içe doğru kapatın.
3
Kalan harcı sebzelerin ve kenarların üzerine gezdirin. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika, kontrollü şekilde pişirin.
4
Servis öncesinde üzerine taze reyhan ve tane kırmızı karabiber serpip servis yapın.
