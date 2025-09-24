Tarif Ara
Sebzeli Yufka Galette

ORTA 40 DAKİKA

En pratik hamur işi tarifi! Şık bir görünüm ve muhteşem bir lezzet arayanlar için ideal. Sebzeli Yufka Galette, özel davetlerin ve ani misafirlerin kurtarıcısı olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Harç için tüm malzemeyi çırpın. Yuvarlak bir fırın kabını hazırlayın. Yufkaları tek tek yerleştirerek, her katın arasına yoğurtlu harçtan sürün. Yufkaların kenarlarını kaptan dışa sarkıtın.

  • 2

    Kabak, patlıcan ve domatesi ince dilimleyin. Yufkanın ortasına bu sebzeleri dilediğiniz şekilde dizin. Bezelyeleri serpiştirin. Yufkaların dışta kalan kenarlarını galette formunda hafifçe büzerek içe doğru kapatın.

  • 3

    Kalan harcı sebzelerin ve kenarların üzerine gezdirin. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika, kontrollü şekilde pişirin.

  • 4
    Servis öncesinde üzerine taze reyhan ve tane kırmızı karabiber serpip servis yapın.

