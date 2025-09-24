Çıtır Yufka Üzeri Baget
İçi yumuşacık ve sulu bagetler, çıtır çıtır yufka katmanları üzerinde... Her lokmada farklı bir doku ve lezzet deneyimi sunan bu tarif, hem doyurucu hem de çok keyifli.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bagetleri bir fırın kabına yerleştirin. Kaplama sosu için yoğurt, yumurta beyazı, zeytinyağı, salça, tuz ve karabiberi çırpın. Bu karışımı bagetlerin üzerine sürün. Üzerlerine susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin.
-
2
Çıtır yufka için yufkaları parçalayarak bir fırın tepsisine serin. Yoğurt suyu ile zeytinyağını karıştırıp yufkaların üzerine gezdirin. Bagetleri fırından çıkmaya yakın yufka tepsisini de fırına yerleştirin. Yufkalar kızarıp çıtırlaştığında her ikisini aynı anda çıkarın.
-
3
Servis tabağına çıtır yufkaları yayarak zemin oluşturun. Üzerlerine bagetleri yerleştirin. Domates dilimleri ve maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
