Dereotlu Ay Poğaça
Dereotlu Ay Poğaça: Mis gibi dereotu kokusu ve yumuşacık dokusuyla, her ısırıkta lezzet şöleni!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Poğaça hamuru için yoğurma kabına tereyağı, yumurta, yoğurt, sirke, sıvı yağ, kabartma tozu, şeker ve tuz alıp karıştırın. Azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Son olarak ince kıyılmış dereotunu ekleyip tekrar yoğurun.
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2
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açın. Orta kısımlarına peyniri koyup şekil verin. Şekillendirdiğiniz poğaçaları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında ve alt üst ayarı açık
olarak 20-25 dakika pişirin. 10 dakika dinlendirip servis yapın.
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