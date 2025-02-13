Dereotlu Ay Poğaça

Poğaça hamuru için yoğurma kabına tereyağı, yumurta, yoğurt, sirke, sıvı yağ, kabartma tozu, şeker ve tuz alıp karıştırın. Azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Son olarak ince kıyılmış dereotunu ekleyip tekrar yoğurun.