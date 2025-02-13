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Dereotlu Ay Poğaça

Dereotlu Ay Poğaça
ORTA 30 DAKİKA

Dereotlu Ay Poğaça: Mis gibi dereotu kokusu ve yumuşacık dokusuyla, her ısırıkta lezzet şöleni!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Poğaça hamuru için yoğurma kabına tereyağı, yumurta, yoğurt, sirke, sıvı yağ, kabartma tozu, şeker ve tuz alıp karıştırın. Azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Son olarak ince kıyılmış dereotunu ekleyip tekrar yoğurun.
  • 2
    Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açın. Orta kısımlarına peyniri koyup şekil verin. Şekillendirdiğiniz poğaçaları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında ve alt üst ayarı açık
    olarak 20-25 dakika pişirin. 10 dakika dinlendirip servis yapın.

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