Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Çıtır bohça mantı

Çıtır Bohça Mantı

Çıtır Bohça Mantı
ORTA 40 DAKİKA

Mantıya çıtır bir dokunuş! İçi kıyma dolgulu, dışı nar gibi kızarmış, çıtır çıtır hamurla hazırlanan Çıtır Bohça Mantı, yoğurt ve salça sosuyla birleşince lezzet şölenine dönüşür.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İç harcı için kıymayı tavaya alın. Zeytinyağı ve kalan malzemeyi ekleyip kavurun. Soğumaya bırakın.

  • 2

    Yufkaları ikili olarak ayırın. Her katın arasına fırçayla zeytinyağı sürerek 3 çift yufka elde edin. Ortalarına kıymalı harcı paylaştırın. Kenarlarından büzüp bohça şeklini vererek sarın.

  • 3

    Bohçaları fırın kabına yerleştirin. Üzerlerine pul biberli zeytinyağı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

  • 4

    Servis için tabağa kremamsı kıvamda çırpılmış sarımsaklı süzme yoğurt yayın.

  • 5

    Servis için üzerine pul biberli zeytinyağı gezdirin. Taze ve kuru nane ile süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ispanaklı ve Lor Peynirli Pide
ORTA

Ispanaklı ve Lor Peynirli Pide

Pizza Tarifi
ZOR 30 DAKİKA

Pizza Tarifi

Patlıcanlı Kol Böreği
ORTA 40 DAKİKA

Patlıcanlı Kol Böreği

Çıtır Yufka Üzeri Baget
ORTA 40 DAKİKA

Çıtır Yufka Üzeri Baget