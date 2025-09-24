Çıtır Bohça Mantı
Mantıya çıtır bir dokunuş! İçi kıyma dolgulu, dışı nar gibi kızarmış, çıtır çıtır hamurla hazırlanan Çıtır Bohça Mantı, yoğurt ve salça sosuyla birleşince lezzet şölenine dönüşür.
Malzemeler
Yapılışı
İç harcı için kıymayı tavaya alın. Zeytinyağı ve kalan malzemeyi ekleyip kavurun. Soğumaya bırakın.
Yufkaları ikili olarak ayırın. Her katın arasına fırçayla zeytinyağı sürerek 3 çift yufka elde edin. Ortalarına kıymalı harcı paylaştırın. Kenarlarından büzüp bohça şeklini vererek sarın.
Bohçaları fırın kabına yerleştirin. Üzerlerine pul biberli zeytinyağı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Servis için tabağa kremamsı kıvamda çırpılmış sarımsaklı süzme yoğurt yayın.
Servis için üzerine pul biberli zeytinyağı gezdirin. Taze ve kuru nane ile süsleyerek servis yapın.
