Yeşil Mercimekli Börek
Protein dolu ve besleyici: Yeşil Mercimekli Börek, klasik böreğe sağlıklı ve lezzetli bir dokunuş!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karamelize soğan için soğanları soyun ve ince uzun şeritler (jülyen) halinde doğrayın. Geniş bir tavayı yüksek ateşte ısıtın. Zeytinyağını tavaya alın. Üzerine doğradığınız soğanları ekleyin. Karıştırmadan tavanın kapağını kapatın. 2 dakika pişirin. Limon kabuğunu büyük parçalar halinde doğrayın. Taze kekikle birlikte tavaya ilave edin.. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Daha sonra limon kabuklarını ve kekik dallarını tavadan alın. Bir tutam tuz ilave ederek karıştırın. Soğuması için bir kenarda bekletin.
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2
İç harcı için geniş bir karıştırma kabına haşlanmış yeşil mercimeği alın. Üzerine karamelize soğanı ve ufalanmış peyniri ilave edin. Maydanozu kıyın. Un, yumurta ve baharatlarla birlikte tüm malzemeleri iyice karıştırın.
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3
Yufkaların arasına sürmek için küçük bir kasede tüm malzemeleri pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.
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4
Temiz bir tezgaha 1 adet yufkayı serin. Hazırladığınız yağlı karışımdan yufkanın her yerine sürün. İç harcın üçte birini yufkanın üzerine eşit şekilde yayın. İkinci ve üçüncü yufkalar için de aynı işlemi tekrarlayın.
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5
Yufkanın dört kenarını içe doğru yaklaşık dört parmak genişliğinde katlayın. Böylece büyük bir kare şekli elde edeceksiniz. Kare şeklindeki yufkanın kenarından tutarak yavaşça rulo şeklinde sarın. Şekil verdiğiniz rulo böreği dikkatlice pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.
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6
Üzeri için küçük bir kasede yumurta sarısı ve suyu karıştırın. Bir fırça yardımıyla karışımı böreğin her yerine sürün. Susam ve çörek otu serpiştirin.
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7
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
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8
Servis için kale yapraklarını ince doğrayın. Üzerine nar taneleri ekleyin. Zeytinyağı ve tuz ilave ederek karıştırın.
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9
Fırından çıkan böreği dilimleyin. Yanına servis için hazırladığınız kale salatasını ekleyerek servis yapın.
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