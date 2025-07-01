Yeşil Mercimekli Börek

Karamelize soğan için soğanları soyun ve ince uzun şeritler (jülyen) halinde doğrayın. Geniş bir tavayı yüksek ateşte ısıtın. Zeytinyağını tavaya alın. Üzerine doğradığınız soğanları ekleyin. Karıştırmadan tavanın kapağını kapatın. 2 dakika pişirin. Limon kabuğunu büyük parçalar halinde doğrayın. Taze kekikle birlikte tavaya ilave edin.. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Daha sonra limon kabuklarını ve kekik dallarını tavadan alın. Bir tutam tuz ilave ederek karıştırın. Soğuması için bir kenarda bekletin.