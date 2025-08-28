Etli Girit Böreği

Hamur için unu yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açın. Azar azar su ilave ederek bir taraftan da un ve suyu karıştırın. Hamur kulak memesinden biraz sert halde ve yoğurulacak kıvama geldiğinde tarçın ve tuz katın. 5 dakika yoğurup, üzerini örtün ve kenara alın.