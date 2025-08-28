Etli Girit Böreği
Kıymalı iç harcı, çıtır yufkası ve zeytinyağlı dokusuyla Etli Girit Böreği, sofralara Ege’nin otantik lezzetini taşır.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Hamur için unu yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açın. Azar azar su ilave ederek bir taraftan da un ve suyu karıştırın. Hamur kulak memesinden biraz sert halde ve yoğurulacak kıvama geldiğinde tarçın ve tuz katın. 5 dakika yoğurup, üzerini örtün ve kenara alın.
-
2
Harç için eti kızgın tavada ve harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar soteleyin. Zeytinyağı ekleyin. Et yumuşayana kadar sotelemeye devam edin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
-
3
Harç için kalan malzemeyi iyice karıştırın. Üzerine eti katın ve karıştırın.
-
4
Hamuru 8 bezeye ayırın. Her birini merdane yardımıyla ve altına üzerine nişasta serperek açın. Daha sonra üzerlerine zeytinyağı sürerek 4 adet hamuru üst üste yerleştirin. Son kat hamurun üzerine zeytinyağı sürmeyin. Merdane yardımıyla orta boy ve dikdörtgen tepsi ebadında açarak tek bir hamur elde edin. Kalan hamurlara da aynı işlemi uygulayın.
-
5
Bir adet hamuru yağlanmış orta boy ve dikdörtgen tepsiye yayın. Üzerine harcı eşit şekilde yerleştirin. Kalan hamurla üzerini kapatın. Susam serpin.
-
6
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
