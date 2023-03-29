Pirinçli Börek
Pirinçli börek tarifi nasıl olur diye merak edenler için farklı lezzetiyle denemek isteyeceğiniz pirinçli börek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç malzeme için kıymayı bir tavaya alıp suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine tereyağı ve ince kıyılmış soğan, tuz ve karabiber ilave edip soğan yumuşayana dek kavurup ocaktan alın.
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2
Pirinci üzerini geçecek kadar sıcak tuzlu suda yarım saat bekletin. Süzüp iyice sudan geçirin. Küçük bir tencereye alıp üzerine yarım su bardağı sıcak su, haspir ve tuz ekleyip kısık ısıda diri kalacak şekilde haşlayın.
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3
Pirinç göz göz olunca üzerine kıymalı karışımı ilave edip suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamuru için unu geniş bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın.
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4
Tüm malzemeyi bu kısma koyup karıştırın ve iyice yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek 30 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın.
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5
Bezelerden birini çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açın. Bir tarafına pirinçli harçtan koyun ve diğer yarısını üzerine kapatıp yarım ay şekli verin. Açılmalarını önlemek için hamur ruleti veya bir tabak kenarı ile kesin.
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6
Bir tepsiye pişirme kağıdı serin ve hazırladığınız hamuru üzerine koyun. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Bol yağda önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.
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