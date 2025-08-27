Ispanaklı Börek
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açın. Sirke, yağ, tuz ve su ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.
-
2
İç harcı için tavada yağı ısıtın. Küp doğranmış soğanı kavurun. Ispanağı ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatları katıp karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
-
3
Dinlenen hamuru 6 bezeye ayırın. Her bezeyi unlanmış tezgahta servis tabağı büyüklüğünde açın. Her katın arasına eritilmiş tereyağı ve ayçiçeği yağı karışımından sürüp üst üste yerleştirin ve 20 dakika dinlendirin.
-
4
Hamurları tek tek tezgaha alıp uçlarından çekerek mümkün olduğunca genişçe açın. Harcı hamurların bir kenarlarına uzunlamasına yerleştirin. Her birini gevşek ve rulo sarın. 20 dakika daha dinlendirin. Tepsiye yan yana yerleştirin.
-
5
Böreklerin üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra temiz bir bezle üzerini örtüp 10 dakika dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
