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Yumurta ve Peynir Dolgulu Mini Bazlamalar

Yumurta ve Peynir Dolgulu Mini Bazlamalar
10 DAKİKA

Küçük atıştırmalıklar tam size göre!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bazlamaların ortasındaki bölümü alıp çukur oluşturun. Bir kapta yoğurt, zeytinyağı, salça ve peyniri karıştırıp çukurların içine ve kenarlarına eşit miktarda sürün.

  • 2

    Her bazlamanın içine 2 adet yumurta kırıp tuz serpin. Arzunuza göre yumurtaları dağıtın veya bütün bırakın. İkisinin üzerine kırmızıbiber dilimlerini, ikisine de kiraz domatesleri pay edin.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumurtalar pişene ve bazlamalar kızarana kadar 20-25 dakika pişirin. Dereotu ve pul biber ile süsleyerek sıcak servis yapın.

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