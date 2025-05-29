Semizotlu Çörek
Taptaze semizotu ile hazırlanan, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif: Semizotlu Çörek! Kahvaltılara ve çay saatlerine nefis bir dokunuş.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için kıyılmış semizotunu ısıtılmış zeytinyağında hafif renk değiştirene kadar soteleyin. Ocaktan almaya yakın irice ufalanmış tulum peyniri, tuz, karabiber ilave edin ve harmanlayıp ocaktan alın.
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2
Hamur için mayayı ılık suda çözdürün. Derin bir kaba alın. Üzerine süt, yağ, yumurta akı, şeker, tuz ekleyin ve karıştırın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edin ve iyice yoğurun. Üzerini örtüp oda ısısında mayalanmaya bırakın. Kabarınca iki parçaya bölün. Bir parça hamuru elinizde büyüterek yarım cm kalınlığında açın. Düz bir zemine yerleştirip rulo şeklinde sarın. Ruloyu iki parmak genişliğinde dilimleyin.
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3
Kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Büyük boy ve yuvarlak fırın kabını pişirme kağıdı ile kaplayın. Hamurların kesik yerleri üste gelecek şekilde ve fırın kabının kenarlarını dolduracak biçimde tek sıra halinde dizin. Harcı, fırın kabının ortası boş kalacak gibi yerleştirin. Boş kalan yere de 2-3 adet hamur koyun.
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4
Üzeri için yumurta sarılarını çırpıp hamurların üzerlerine sürün. Susam ve haşhaş serpin. Semizotlu harcın yanmaması için üzerine pişirme kağıdı yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kontrol ederek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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