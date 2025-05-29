Semizotlu Çörek

Hamur için mayayı ılık suda çözdürün. Derin bir kaba alın. Üzerine süt, yağ, yumurta akı, şeker, tuz ekleyin ve karıştırın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edin ve iyice yoğurun. Üzerini örtüp oda ısısında mayalanmaya bırakın. Kabarınca iki parçaya bölün. Bir parça hamuru elinizde büyüterek yarım cm kalınlığında açın. Düz bir zemine yerleştirip rulo şeklinde sarın. Ruloyu iki parmak genişliğinde dilimleyin.