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Pastırmalı Börek

Pastırmalı Börek
KOLAY 15 DAKİKA

Misafir sofralarınızı süsleyecek pastırmalı börek tarifini herkes çok sevecek. Ziyafet sofralarının vazgeçilmez lezzeti pastırmalı börek tarifini mutlaka denemelisiniz...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pastırmayı kıyın ve derin bir kaba alın. Rendelenmiş patates ve parmesan peyniri ile ceviz, dörde bölünmüş kiraz domates, tuz, karabiber ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın.

  • 2

    Milföy hamurlarını hafif yumuşaması için 5-6 dakika oda sıcaklığında bekletin. Elinizle incelterek dikdörtgen şekli verin ve orta kısmına pastırmalı harçtan koyun. Çapraz uçları ortada birleştirin ve bohça şekline getirin.

  • 3

    Ters çevirip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Diğer milföy hamurlarını da aynı şekilde hazırlayıp üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.

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