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Ege Otlu Kiş

Ege Otlu Kiş
KOLAY 30 DAKİKA

Tam mevsiminde otlarla hazırlayabileceğiniz nefis bir kiş tarifimiz var. Kolay yapımı ve lezzetli tarifiyle Ege otlu kiş…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tabanı için hamur malzemesini geniş bir kaba alıp iyice yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru streç filme sarıp 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

  • 2

    Dinlenen hamuru hafif unlanmış tezgaha alıp merdane yardımıyla orta boy bir tart kalıbının kenarlarını da kaplayacak büyüklükte açın. Yağlanmış kalıba kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde yerleştirin.

  • 3

    Tabanına çatal yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 7-8 dakika hafifçe kızarana kadar pişirin. Üzeri için tüm otları ayrı ayrı ve diri kalacak şekilde haşlayın. Sudan alıp soğutun ve kıyın.

  • 4

    Hepsini bir kaba alıp üzerlerine tuz ekleyip karıştırın. Daha sonra pişen tart hamurunun üzerine yayın. Krema ve yumurtayı çırpıp üzerine dökün. En son rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri iyice kızarana kadar pişirin ve ılındıktan sonra servis yapın.

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