Ege Otlu Kiş

Hepsini bir kaba alıp üzerlerine tuz ekleyip karıştırın. Daha sonra pişen tart hamurunun üzerine yayın. Krema ve yumurtayı çırpıp üzerine dökün. En son rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri iyice kızarana kadar pişirin ve ılındıktan sonra servis yapın.